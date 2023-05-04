أنغام تتألق في ليلة روائع الموجي بـ صافيني مرة

تألقت النجمة أنغام وغنت بصوتها العذب صافيني مرة من روائع الموسيقار محمد الموجي، وذلك خلال حفل روائع الموجي.

ونشر حساب الهيئة العامة للترفيه لقطات من الحفل الذي يقام فعاليته حاليًّا على مسرح أبو بكر سالم.

كما نشرت قناة إم بي سي لقطات لأنغام وهي تغني من روائع الموسيقار محمد الموجي صافيني مرة.

ويشارك في الحفل نخبة من نجوم الأغنية العربية، وهم أنغام، شيرين عبدالوهاب، صابر الرباعي، وائل جسار، عبادي الجوهر، مي فاروق، وزينة عماد، ويشرف عليه فنيًّا الموسيقار يحيى الموجي، بينما يقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.