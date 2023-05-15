أهالي بللحمر يشاركون في زفاف ابن مقيم مصري بالعرضة والمدقال

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في جو احتفالي مبهج، شارك أهالي مركز بللحمر في منطقة عسير مقيمًا من مصر فرحته بزفاف نجله؛ وفاءً لبقائه بينهم لنحو 40 عامًا.
بالعرضة والمدقال والهدايا..
أهالي #بللحمر في #عسير يشاركون مقيما من #مصر احتفاله بزفاف ابنه؛ وفاءً لبقائه بينهم لنحو 40 عاماً#السعودية pic.twitter.com/YpXhvTSMzoقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 15, 2023
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، أهالي بللحمر الذين خرجوا للاحتفال مع محمد عرفة المقيم المصري الذي عمل بأحد متاجر المركز لنحو 40 عامًا.
وحسب ما ذكرته “العربية”، بادر الأهالي بالتكفل بإقامة حفل زفاف نجل عرفة، وتقديم الدعوات لحضور الحفل الذي شهد حضورًا لافتًا من مختلف أبناء مركز بللحمر.
وشارك الحضور فرحة العريس بليلة العمر، من خلال تقديم الهدايا وأداء الرقصات الشعبية مع ترديد الأهازيج أثناء أداء العرضة والمدقال المرتبطة بالاحتفالات والمناسبات الاجتماعية في جو أسري مفعم بالفرحة.
وتفاعل المغردون مع المقطع المتداول، مشيدين بهذا الاحتفال، حيث قال المستشار القانوني أحمد الشهراني “تدمع العين لما ترى مواقف الرجولة العربية الأصيلة التي تعلمناها من أهلنا وربعنا أهل الجنوب خاصة وكافة القبائل العربية في السعودية عامة وفي جميع بلاد العرب قاطبة”.