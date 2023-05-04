أهداف بانيغا تمنح الشباب 9 نقاط

واصل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

فوز الشباب ضد الفتح

ولعب الشباب ضد الفتح بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وشهدت تألقًا لافتًا من الليوث، حيث تمكن من الفوز بهدف دون رد.

تألق بانيغا

وسجل بانيغا هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الوحيد، لتكون المباراة الثالثة التي يحرز فيها، ويمنح الليوث 9 نقاط، حيث هز الشباك في فوز الليوث ضد الباطن بنتيجة 4\2، وانتصار الليوث أمام أبها بثنائية، بجانب لقاء الفتح.

وشارك بانيغا في 20 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري روشن السعودي هذا الموسم بمعدل 1689 دقيقة، وأحرز 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، كما صنع 48 فرصة، وقام بـ6 تسديدات بدقة 46.2%.

وساهم النجم الأرجنتيني في تقليص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للفارق مع الاتحاد متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي إلى 6 نقاط، و3 نقاط مع النصر صاحب المركز الثاني، قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.