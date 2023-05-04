Icon

صور حديثة لـ عين الصحراء من قلب الفضاء Icon الانتقادات تحاصر أحمد حجازي Icon مُسنَّة تعبر عن مشاعرها بعد الوصول إلى السعودية من السودان Icon اشتداد الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية الأيام المقبلة Icon إيغالو يسعى لخطف صدارة هدافي آسيا 2022 Icon وصول 208 من رعايا الدول الصديقة على سفينة الملك الطائف إلى جدة Icon نداء أممي لجمع نصف مليار دولار لمساعدة الفارين من السودان Icon أهداف بانيغا تمنح الشباب 9 نقاط Icon كلمات مرور تعرضك للقرصنة في أقل من ثانية Icon جماهير الاتحاد غاضبة من طارق حامد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

أهداف بانيغا تمنح الشباب 9 نقاط

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
أهداف بانيغا تمنح الشباب 9 نقاط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

فوز الشباب ضد الفتح

ولعب الشباب ضد الفتح بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وشهدت تألقًا لافتًا من الليوث، حيث تمكن من الفوز بهدف دون رد.

قد يهمّك أيضاً
الحرب على المخدرات لن تحسم نتيجتها إلا بالإصرار على النصر

الحرب على المخدرات لن تحسم نتيجتها إلا بالإصرار على النصر

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ24

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ24

الشباب ضد الفتح
جانب من المباراة – المصدر spl

تألق بانيغا

وسجل بانيغا هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الوحيد، لتكون المباراة الثالثة التي يحرز فيها، ويمنح الليوث 9 نقاط، حيث هز الشباك في فوز الليوث ضد الباطن بنتيجة 4\2، وانتصار الليوث أمام أبها بثنائية، بجانب لقاء الفتح.

الشباب والفتح
النجم الأرجنتيني – المصدر spl

وشارك بانيغا في 20 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري روشن السعودي هذا الموسم بمعدل 1689 دقيقة، وأحرز 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، كما صنع 48 فرصة، وقام بـ6 تسديدات بدقة 46.2%.

وساهم النجم الأرجنتيني في تقليص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للفارق مع الاتحاد متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي إلى 6 نقاط، و3 نقاط مع النصر صاحب المركز الثاني، قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم