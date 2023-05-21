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ضمن منافسات الموسم الحالي

أهداف سُجلت بعد الدقيقة 100 بدوري روشن

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
أهداف سُجلت بعد الدقيقة 100 بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، تسجيل العديد من الأهداف في الوقت القاتل، تجاوز عددها الـ74 هدفًا.

أهداف في الوقت القاتل

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك 74 هدفًا سجلوا بعد الدقيقة 90، فيما تم إحراز 8 أهداف بعد الدقيقة 100.

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وجاءت الأهداف بعد الدقيقة 100 في دوري روشن السعودي، كالتالي؛ هدف نجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله أمام الشباب عند الدقيقة 105:24، هدف لاعب النصر، محمد مران ضد الباطن عند الدقيقة 103:57.

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محمد مران
مران – المصدر @AlNassrFC

وتواجد هدف محمد فوزير لفريقه الرائد ضد أبها عند الدقيقة 102:05 في المركز الثالث بالقائمة، وأحرز نجم التعاون، سميحان النابت هدفًا ضد النصر عند الدقيقة 102، وسجل نجم ضمك، أنتوليتش هدفًا أمام الفتح عند الدقيقة 101:27.

كما سجل نجم النصر، محمد آل فتيل هدفًا ضد الباطن عند الدقيقة 101:19، وهدف نجم الفتح، مروان سعدان أمام الخليج عند الدقيقة 100:47، وهدف نجم الباطن، لوبيز أمام الطائي عند الدقيقة 100:22.

دوري روشن السعودي
قائمة الأهداف بعد الدقيقة 100 – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 27 جولة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ63 نقطة، ثم النصر برصيد 60 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم التعاون بـ46 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السادس بـ39 نقطة، ثم الطائي برصيد 34 نقطة، يليه الاتفاق بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الرائد وضمك، ثم الفيحاء برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، ثم الخليج برصيد 24 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن ترتيب دوري روشن بـ19 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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