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أوبك بلس ستواصل خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
أوبك بلس ستواصل خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام
المواطن - فريق التحرير

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كشفت روسيا اليوم أن العديد من أعضاء مجموعة أوبك +، بما في ذلك المملكة وروسيا، وأكبر منتجي النفط في المنظمة، بدأوا في خفض إنتاج الخام.

حتى نهاية عام 2023

ومن المتوقع أن تدعم التخفيضات، التي تبدأ من مايو وتستمر حتى نهاية عام 2023، أسعار النفط العالمية، وفقًا لروسيا اليوم.

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ومن المقرر أن يكون الانخفاض الإجمالي في الإنتاج 1.66 مليون برميل يوميًّا، حسبما نقلت روسيا اليوم عن وكالة رويترز.

وفي اليوم السابق لاجتماع المراقبة الوزاري للتحالف في 3 إبريل، أعلنت بعض دول “أوبك +”، بما في ذلك المملكة، أكبر منتج للنفط، بشكل غير متوقع عن خفض طوعي في إنتاج النفط بداية من مايو إلى نهاية عام 2023.

500 ألف برميل يوميًّا

وعلى وجه الخصوص، بدأت المملكة والعراق في خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا و211 ألف برميل يوميًّا على التوالي.

وفي غضون ذلك، خفضت الإمارات والكويت وكازاخستان إنتاج النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميًّا و126 ألف برميل يوميًّا و78 ألف برميل يوميًّا على التوالي.

وانضمت الجزائر وعمان أيضًا إلى الخفض الطوعي للإنتاج، حيث خفضت الأولى إنتاج الخام بمقدار 48 ألف برميل يوميًّا والأخيرة بمقدار 40 ألف برميل يوميًّا.

وستشهد الجابون انخفاضًا في إنتاجها بمقدار 8000 برميل يوميًّا.

كما مددت روسيا حتى نهاية العام قرار خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا من منتصف فبراير الماضي، الذي سيظل ساري المفعول حتى نهاية يونيو.

 

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