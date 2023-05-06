أوراوا أول المشاركين في كأس العالم للأندية 2023

أصبح نادي أوراوا الياباني أول فريق ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم نسخة 2023 التي تُقام في ديسمبر المقبل في السعودية.

ثالث ألقاب أوراوا

وكان أوراوا تُوج ظهر اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد في إياب النهائي علمًا بأن مباراة الذهاب كانت أُقيمت يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأصبح أوراوا أول فريق ضمن تأهله لمونديال الأندية 2023، ولم يُحدد باقي الـ6 فرق التي ستشارك في البطولة رفقة أوراوا، حيث يشارك بطل دوري روشن السعودي، وبطل دوري أبطال أوروبا وبطل دوري أبطال إفريقيا وبطل دوري كوبا ليبرتادورس عن أمريكا الجنوبية وبطل دوري أبطال الكونكاكاف ممثل قارة أمريكا الشمالية وبطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

كأس العالم للأندية 2023

وستقام بطولة مونديال الأندية 2023 في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، حيث تعود البطولة للانطلاق في ديسمبر بعد أن تغير موعدها في الـ3 سنوات الأخيرة بسبب إقامة مسابقات دولية في نهاية الأعوام الـ3 الماضية.

وعلى الرغم من أن الهلال لن يشارك في نسخة مونديال الأندية 2023 كبطل لقارة آسيا، لكنه سيشارك بصورة طبيعية في نسخة 2025، حيث سيتم وقتها تغيير نظام البطولة وسوف تشهد مشاركة 32 فريقًا أبرزهم ” الهلال السعودي، الأهلي المصري، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي كونهم أبطالًا لقاراتهم في عام 2021.

وتنص لوائح مشاركة الأندية في كأس العالم للأندية عام 2025، بمشاركة أبطال القارات في آخر 4 سنوات بداية من عام 2021 إلى 2024، بجانب تحديد الأندية الأخرى المشاركة وفق تصنيفاتها ونتائجها في آخر 4 سنوات.

وكان أزرق الرياض إنجازًا مميزًا في تاريخ الكرة السعودية، كونه أول ناد سعودي يحقق ميدالية في بطولة كأس العالم للأندية وكانت الميدالية الفضية بعدما خسر نهائي مونديال الأندية 2022 أمام ريال مدريد الإسباني.