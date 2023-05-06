أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال!

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، أداء مميزًا ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم، رغم خسارته للمباراة.

لا تسديدة لفريق أوراوا

ولعب أوراوا ضد الهلال اليوم على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي سجله النجم البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة 49.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إلى أن أوراوا حقق الفوز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا دون أيّة تسديدة بين العارضة والقائمين، في المقابل سدد الهلال 3 تسديدات.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز، وكان الأكثر خطورة طوال أحداث اللقاء، وأهدر لاعبيه العديد من الفرص، وسط تألق لافت من الدفاع وحارس المرمى، ليخسر فرصة الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

بطل دوري روشن بالمونديال

على الجانب الآخر، منحت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للقب دوري أبطال آسيا، الفرصة لبطل دوري روشن، لتمثيل السعودية في كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامته في الرياض شهر ديسمبر المقبل.