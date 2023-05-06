أوراوا يتوج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال

انتهت، منذ قليل، مباراة أوراوا ريد دايموندز ضد الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بتحقيق الفريق الياباني لفوز صعب بهدف دون رد، ليتوج باللقب.

سيطرة هلالية

وانطلقت مباراة أوراوا ضد الهلال التي أُقيمت على استاد سايتاما بشكل سريع، ونجح الزعيم في فرض سيطرته على اللعب منذ الدقائق الأولى، أملًا في هز الشباك مبكرًا.

وتدخل حارس المرمى مع عبدالله الحمدان، ليُطالب لاعبو الزعيم بالحصول على ركلة جزاء، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئاً، ليواصل الأزرق الضغط بقوة.

وتدخل لاعب الفريق الياباني على عبدالله الحمدان، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب، وهدد ميشيل ديلغادو المرمى، وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السيطرة.

وجاءت أخطر فرص أوراوا عند الدقيقة 30، إلا أن تسديدة كوروكي الخطيرة مرت خارج المرمى، وكاد محمد كنو أن يهز الشباك بتسديدة صاروخية، ولكنها ذهبت أعلى العارضة عند الدقيقة 34.

وخطف أندريه كاريلو الكرة بشكل مميز عند الدقيقة 36، وراوغ أكثر من لاعب، قبل أن يُعرقله نجم أوراوا، ليمنحه الحكم بطاقة صفراء، وأطلق اللاعب البيروفي تسديدة قوية، ولكن الحارس تصدى لها عند الدقيقة 40.

فوز أوراوا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الياباني، وسجل كاريلو هدفًا بالخطأ في مرماه من كرة عرضية عند الدقيقة 49، وانتفض الهلال بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا، وأهدر إيغالو فرصة مؤكدة.

وأهدر أوراوا فرصة خطيرة أمام مرمى عبدالله المعيوف، وواصل الزعيم السيطرة على اللعب، ولعب ميشيل ديلغادو كرة مميزة، إلا أن إيغالو لم يتمكن من اللحاق بها، لتمر الكرة بجوار القائم وتضيع فرصة التعادل عند الدقيقة 81.

وحاول لاعبو الزعيم هو الشباك في الدقائق المتبقية، وسط تألق لافت من الدفاع وحارس المرمى، لتنتهي المباراة بفوز أوراوا ضد الهلال، وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.