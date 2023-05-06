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بعد الفوز بدوري أبطال آسيا 2022

أوراوا يحرم الهلال من تحقيق إنجاز الاتحاد

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
أوراوا يحرم الهلال من تحقيق إنجاز الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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حرم نادي أوراوا الياباني، نادي الهلال من تحقيق نفس إنجاز نادي الاتحاد، وذلك بعد فوز الفريق الياباني ظهر اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان فريق أوراوا حقق لقب دوري أبطال آسيا بعد الفوز على أزرق الرياض بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور النهائي.

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ويعد الاتحاد الفريق السعودي الوحيد الذي نجح في الفوز بدوري أبطال آسيا عامين متتاليين، وكان ذلك في عامي 2004 و 2005، حيث فاز الاتحاد باللقب في 2004 على حساب نادي سيونجنام الكوري الجنوبي، وفي عام 2005 على حساب نادي العين الإماراتي.

أوراوا ضد الهلال - المعيوف

4 مرات لـ الهلال

وكان الهلال تُوج بدوري أبطال آسيا 4 مرات أعوام 1992 و 2000 و 2019 و 2021، ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022 لكنه خسر اللقب.

من جانب آخر، أصبح أوراوا أول فريق ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم نسخة 2023 التي تُقام في ديسمبر المقبل في السعودية.

الاتحاد بطل آسيا 2004

أول متأهل 

وضمن أوراوا تأهله لمونديال الأندية 2023، ولم يُحدد باقي الـ6 فرق التي ستشارك في البطولة رفقة أوراوا، حيث يشارك بطل دوري روشن السعودي، وبطل دوري أبطال أوروبا وبطل دوري أبطال إفريقيا وبطل دوري كوبا ليبرتادورس عن أمريكا الجنوبية وبطل دوري أبطال الكونكاكاف ممثل قارة أمريكا الشمالية وبطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

الاتحاد بطل آسيا 2005

ولعب الهلال ضد أوراوا 3 مرات في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز أوراوا بنسختي 2017 و 2022 على حساب أزرق الرياض بينما تُوج الأخير على حساب أوراوا بلقب 2019.

 

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