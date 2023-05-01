أوسيمين يُفاضل بين بايرن ميونخ وسان جيرمان

خطف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الأنظار مع نابولي الإيطالي هذا الموسم، ليحظى باهتمام أكثر من ناد، وفي مقدمتهم؛ بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

عرضان أمام أوسيمين

ويُقدم أوسيمين صاحب الـ24 عامًا، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بـ21 هدفًا، ليُساهم بقوة في اقتراب فريقه من حصد لقب الكالتشو للمرة الأولى منذ 33 عامًا.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، اليوم الاثنين، إلى أن هناك العديد من الفرق الكبرى التي أبدت اهتمامًا واضحًا بضم أوسيمين، وعلى رأسها؛ بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

وأضاف الموقع الإيطالي: “من المتوقع أن يغادر أوسيمين صفوف نابولي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة لن تقل قيمتها عن 100 مليون يورو”.

وتابع: “الأمر متروك أمام أوسيمين، لتحديد ناديه الجديد، من بين بايرن ميونخ وسان جيرمان، خاصة وأن كليهما على استعداد لتلبية مطالب نادي نابولي”.

تفضيل بايرن ميونخ

وواصل الموقع الإيطالي: “رغم وجود أنباء تفيد بأن أوسيمين يفضل الانضمام لصفوف بايرن ميونخ، إلا أن تقارير فرنسية تؤكد أن وكيله وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع سان جيرمان”.

وجاء في ختام تقرير “كالتشيو ميركاتو”: “لا يشغل بال أوسيمين حاليًا، سوى التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مع نابولي، والاحتفال به مع جماهير البارتينوبي”.