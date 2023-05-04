أوكرانيا تسقط 18 مسيرة وفاغنر يؤكد بدء الهجوم المضاد لكييف

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أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها أسقطت ليلًا 18 مسيرة من أصل 24 أطلقتها روسيا على البلاد بعد الاتهامات الروسية لكييف بشنّ هجوم بمسيّرتين مفخّخيتن على الكرملين لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.
وفي المقابل، قال يفغيني بريغوغن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، إنه يعتقد أن هجومًا مضادًا وعدت به القوات الأوكرانية قد بدأ بالفعل، مضيفًا أن قواته تراقب نشاطًا متزايدًا على طول الجبهة، بحسب “العربية”.
وفي ذات السياق، وعدت حكومة كييف منذ فترة طويلة بشن هجوم مضاد لبدء استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا في شرق البلاد بعد غزوها في فبراير 2022.
وعلى المستوى الميداني، يحشد الجيش الاوكراني في خيرسون أعدادًا كبيرة من المقاتلين على الضفة الجنوبية من نهر دنيبرو، وتشهد المقاطعة نشاطًا مشتركًا لكلا الجيشين الروسي والأوكراني حول جزيرة بالشوي بوتيمكين.
وتعتبر هذه الجزيره بين الطرفين في نهر دنيبرو وأقرب إلى الضفة الشمالية، حيث تمركز الجيش الروسي، وتعبتر هذه الجزيرة رمادية حيث لا يسيطر عليها أي من طرفي الصراع.