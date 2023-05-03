أوكرانيا تطالب مواطنيها بالدخول إلى الملاجئ فورًا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، حالة الإنذار الجوي في العاصمة كييف ومناطق شرق البلاد، وذلك بعد اتهام روسيا لها بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هجوم طائرات مسيرة على الكرملين.

هجوم روسي شامل

وحسب قناة “العربية”، طالبت الرئاسة الأوكرانية المواطنين بالدخول إلى الملاجئ فورًا، خشية أي هجوم روسي وذلك مع توعد موسكو بالرد.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن اتهام موسكو لكييف بمهاجمة الكرملين مقدمة لهجوم روسي شامل، مؤكدة أن قواتها تركز على تحرير أراضيها وليس الهجوم على الكرملين.

محاولة اغتيال بوتين

وكانت روسيا قالت إن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة مزدوجة على الكرملين خلال الليل، وشجبت موسكو بشدة الهجوم ووصفته بأنه عمل إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الاتحاد الروسي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ورد تصريح محاولة الاغتيال الفاشلة من قبل الكرملين، اليوم الأربعاء، ونشرته وكالات الأنباء الروسية، مضيفة أنه تم استخدام طائرتين بدون طيار في الهجوم لكن الدفاعات الروسية عطلتهما.

وجاء في بيان موسكو أن مركبتين بدون طيار كانتا تستهدفان الكرملين لكن الأجهزة توقفت عن العمل.

بوتين لم يصب

وقال الكرملين إن بوتين لم يصب بأذى ولم تقع أضرار مادية في مباني الكرملين، مؤكدين على أن الرئيس الروسي آمن ويواصل العمل بجدول أعماله دون تغيير.