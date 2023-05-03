Icon

لقطات مبهرة لجريان الأودية شمال الهدا Icon نيوكاسل يستهدف ضم رافينيا Icon الوحدة يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات Icon تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن خطر المخدرات وأضرار الشبو Icon التعاون الإسلامي تدعو لوقف التصعيد العسكري في السودان وتغليب المصلحة الوطنية Icon أوكرانيا تطالب مواطنيها بالدخول إلى الملاجئ فورًا Icon وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية Icon حمدالله عينه على الهدف الـ11 ضد التعاون Icon أقدم مومياء مكتملة لـ الفهد الصياد بالمملكة Icon التعاون يبحث عن فوز غائب من 4 مواسم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد اتهام موسكو لكييف بمحاولة اغتيال بوتين

أوكرانيا تطالب مواطنيها بالدخول إلى الملاجئ فورًا

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٠ مساءً
أوكرانيا تطالب مواطنيها بالدخول إلى الملاجئ فورًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، حالة الإنذار الجوي في العاصمة كييف ومناطق شرق البلاد، وذلك بعد اتهام روسيا لها بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هجوم طائرات مسيرة على الكرملين.

هجوم روسي شامل

وحسب قناة “العربية”، طالبت الرئاسة الأوكرانية المواطنين بالدخول إلى الملاجئ فورًا، خشية أي هجوم روسي وذلك مع توعد موسكو بالرد.

قد يهمّك أيضاً
ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع زيدان

ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع زيدان

أمريكيون وألمان: جهود الإجلاء السعودية أنقذتنا من موت محقق

أمريكيون وألمان: جهود الإجلاء السعودية أنقذتنا من موت محقق

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن اتهام موسكو لكييف بمهاجمة الكرملين مقدمة لهجوم روسي شامل، مؤكدة أن قواتها تركز على تحرير أراضيها وليس الهجوم على الكرملين.

محاولة اغتيال بوتين

وكانت روسيا قالت إن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة مزدوجة على الكرملين خلال الليل، وشجبت موسكو بشدة الهجوم ووصفته بأنه عمل إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الاتحاد الروسي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ورد تصريح محاولة الاغتيال الفاشلة من قبل الكرملين، اليوم الأربعاء، ونشرته وكالات الأنباء الروسية، مضيفة أنه تم استخدام طائرتين بدون طيار في الهجوم لكن الدفاعات الروسية عطلتهما.

وجاء في بيان موسكو أن مركبتين بدون طيار كانتا تستهدفان الكرملين لكن الأجهزة توقفت عن العمل.

بوتين لم يصب
وقال الكرملين إن بوتين لم يصب بأذى ولم تقع أضرار مادية في مباني الكرملين، مؤكدين على أن الرئيس الروسي آمن ويواصل العمل بجدول أعماله دون تغيير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست
الرياضة

فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست

الرياضة
حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك
الرياضة

حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة...

الرياضة
لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

السعودية اليوم
16 مستشفى في السودان خارج الخدمة
العالم

16 مستشفى في السودان خارج الخدمة

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة نوماك
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة نوماك

وظائف
استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8...

السعودية اليوم
مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم رمضان”
السعودية اليوم

مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم...

السعودية اليوم