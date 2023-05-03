أوكرانيا لمواطنيها: اختبئوا في الملاجئ

طالبت الرئاسة الأوكرانية، المواطنين بالدخول إلى الملاجئ فورًا؛ خوفًا من هجمات روسية.

جاء ذلك بعد إعلان روسيا في وقت سابق اليوم، إحباط ما وصفتها بمحاولة أوكرانية “لاغتيال” الرئيس فلاديمير بوتين عبر هجوم بالطيران المسير على الكرملين.

رد انتقامي

بالتزامن، تعالت الأصوات الروسية المطالبة برد انتقامي على تجاوز أوكرانيا للخطوط الحمراء عبر محاولة استهدافها للكرملين.

وذكر فيكتور سوبوليف، نائب في مجلس الدوما من الحزب الشيوعي الروسي: “هذا هو آخر خط أحمر يمكن أن يكون. على السلطات الروسية أن تضرب على الفور مركز صنع القرار في كييف لمحاولتها قتل بوتين”.

كما دعا النائب عن روسيا الموحدة عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت إلى “هجوم صاروخي على مقر إقامة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

خدعة روسية

وكانت الرئاسة الأوكرانية نفت أي علاقة لها بهجوم المسيرات، مؤكدة أنها تخوض حربًا دفاعية وليست هجومية على الأراضي الروسية. كما اعتبرت أن ما حصل خدعة روسية.

ورأى ميخائيل بودولياك مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن روسيا تستعد على ما يبدو لهجوم واسع النطاق.