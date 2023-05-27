أوكلاند سيتي يتأهل لكأس العالم للأندية 2023

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في التتويج بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا، بعد فوزه على نظيره سوفا الفيجي، ليتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023 رسميًا.

فوز أوكلاند سيتي

ولعب أوكلاند سيتي ضد سوفا الفيجي، اليوم السبت، على ملعب “بورت فيلا فريشووتر” في فانواتو، ونجح الفريق النيوزيلاندي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بثنائية عن طريق أنجوس كيكولي وريان دي فريس عند الدقيقتين 34 و48.

وحصل لاعب أوكلاند، الإسباني جيرارد جاريجا على بطاقة حمراء عند الدقيقة 60، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، لينجح سوفا الفيجي في تسجيل هدفين عبر أليكس سانييل ومارلون تايوا عند الدقيقتين 66 و84.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، وحصل لاعب سوفا الفيجي، أزاريا سورومون على بطاقة حمراء عند الدقيقة 99، ليستعيد أوكلاند سيتي السيطرة، ويسجل هدفين عن طريق كاميرون هويسون ودي فريس، لتنتهي المواجهة بفوزه بنتيجة 4\2، وتتويجه باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الـ6، بجانب بطل دوري روشن السعودي.

وتأكدت مشاركة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، بجانب أوكلاند سيتي اليوم، فيما لم تُقام المباريات النهائية لبقية البطولات القارية حتى الآن.