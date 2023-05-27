Icon

عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon القهوة السعودية حاضرة في رحلة الفضاء الدولية Icon الأمر بالمعروف تفعّل محتوى “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” برماح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تتويجه بلقب أوقيانوسيا

أوكلاند سيتي يتأهل لكأس العالم للأندية 2023

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
أوكلاند سيتي يتأهل لكأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في التتويج بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا، بعد فوزه على نظيره سوفا الفيجي، ليتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023 رسميًا.

فوز أوكلاند سيتي

ولعب أوكلاند سيتي ضد سوفا الفيجي، اليوم السبت، على ملعب “بورت فيلا فريشووتر” في فانواتو، ونجح الفريق النيوزيلاندي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بثنائية عن طريق أنجوس كيكولي وريان دي فريس عند الدقيقتين 34 و48.

قد يهمّك أيضاً
عبدالعزيز بن سلمان: وكالة الطاقة لديها موهبة بأن تكون مخطئة باستمرار

عبدالعزيز بن سلمان: وكالة الطاقة لديها موهبة بأن تكون مخطئة باستمرار

أكوام البرد تغلق طريق شمال بني عمرو بعسير

أكوام البرد تغلق طريق شمال بني عمرو بعسير

أوكلاند سيتي ضد سوفا الفيجي 1
نتيجة الشوط الأول – المصدر @AucklandCity_FC

وحصل لاعب أوكلاند، الإسباني جيرارد جاريجا على بطاقة حمراء عند الدقيقة 60، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، لينجح سوفا الفيجي في تسجيل هدفين عبر أليكس سانييل ومارلون تايوا عند الدقيقتين 66 و84.

قد يهمّك أيضاً
رجاء الله السلمي: استراتيجية دعم الأندية للجميع بدون استثناء

رجاء الله السلمي: استراتيجية دعم الأندية للجميع بدون استثناء

جولة وكيل وزارة التعليم بمدارس عسير لبحث مستهدفات الرؤية

جولة وكيل وزارة التعليم بمدارس عسير لبحث مستهدفات الرؤية

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، وحصل لاعب سوفا الفيجي، أزاريا سورومون على بطاقة حمراء عند الدقيقة 99، ليستعيد أوكلاند سيتي السيطرة، ويسجل هدفين عن طريق كاميرون هويسون ودي فريس، لتنتهي المواجهة بفوزه بنتيجة 4\2، وتتويجه باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

أوكلاند سيتي ضد سوفا الفيجي
نتيجة المباراة – المصدر @AucklandCity_FC

كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الـ6، بجانب بطل دوري روشن السعودي.

وتأكدت مشاركة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، بجانب أوكلاند سيتي اليوم، فيما لم تُقام المباريات النهائية لبقية البطولات القارية حتى الآن.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية
كأس البطولة – المصدر – FIFA

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة