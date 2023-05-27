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بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا اليوم

أوكلاند سيتي يصل لمونديال الأندية للمرة الـ11 في تاريخه

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
أوكلاند سيتي يصل لمونديال الأندية للمرة الـ11 في تاريخه
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في التأهل إلى كأس العالم للأندية للمرة الـ11 في تاريخه، وذلك بعد فوزه صباح اليوم السبت بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا على حساب فريق سوفا من دولة فيجي.

تفوق على الريال وبرشلونة

وأصبح أوكلاند أكثر الفرق تأهلًا لنهائيات كأس العالم للأندية برصيد 11 مرة أعوام ” 2006 و 2009 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2022 و 2023″.

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وتفوق أوكلاند على أندية الأهلي المصري الذي تأهل 8 مرات من قبل، ريال مدريد الإسباني المتأهل 6 مرات من قبل وبرشلونة الإسباني صاحب التأهل في 4 مناسبات.

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فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي

مباراة أوكلاند سيتي ضد سوفا

ولعب أوكلاند سيتي ضد سوفا من فيجي، اليوم السبت، على ملعب “بورت فيلا فريشووتر” في فانواتو، ونجح الفريق النيوزيلاندي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بثنائية عن طريق أنجوس كيكولي وريان دي فريس عند الدقيقتين 34 و48.

وحصل لاعب أوكلاند، الإسباني جيرارد جاريجا على بطاقة حمراء عند الدقيقة 60، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، لينجح سوفا الفيجي في تسجيل هدفين عبر أليكس سانييل ومارلون تايوا عند الدقيقتين 66 و84.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، وحصل لاعب سوفا الفيجي، أزاريا سورومون على بطاقة حمراء عند الدقيقة 99، ليستعيد أوكلاند سيتي السيطرة، ويسجل هدفين عن طريق كاميرون هويسون ودي فريس، لتنتهي المواجهة بفوزه بنتيجة 4\2، وتتويجه باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية في ديسمبر المقبل.

 

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