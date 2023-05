أول تعليق من بايدن عقب فوز أردوغان بالرئاسة

جاء أول تعليق من الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب إعلان فوز الرئيس التركي بالانتخابات التركية في جولة الإعادة، التي كانت مقررة أمس الأحد.

وقال بايدن، عبر تغريدة له بموقع تويتر: أهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه، وأضاف: “أتطلع إلى مواصلة العمل معًا كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة”.

واحتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأحد، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.

وقال أردوغان: إن الانتخابات التركية اليوم جسدت الحب الذي يربطه بالشعب التركي، كما جسدت روح الديمقراطية في تركيا، لافتًا إلى أن زعماء دول العالم من أذربيجان إلى ليبيا ومن تركمانستان إلى قطر، يتصلون بي للتهنئة ويشاركوننا فرحتنا.

ولفت الرئيس التركي، إلى أن نتائج هذه الانتخابات أكّدت أنه لا يمكن أن يوقف أحد إنجازات ومكتسبات بلدنا، مضيفًا: “قلنا دائمًا إن من يخدم الشعب لا يُهزم أبدًا”.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.

I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.

