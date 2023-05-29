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مواصلة العمل معًا كحلفاء في الناتو

أول تعليق من بايدن عقب فوز أردوغان بالرئاسة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
أول تعليق من بايدن عقب فوز أردوغان بالرئاسة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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جاء أول تعليق من الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب إعلان فوز الرئيس التركي بالانتخابات التركية في جولة الإعادة، التي كانت مقررة أمس الأحد.

حل القضايا العالقة

وقال بايدن، عبر تغريدة له بموقع تويتر: أهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه، وأضاف: “أتطلع إلى مواصلة العمل معًا كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة”.

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واحتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأحد، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.

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نتائج الانتخابات

وقال أردوغان: إن الانتخابات التركية اليوم جسدت الحب الذي يربطه بالشعب التركي، كما جسدت روح الديمقراطية في تركيا، لافتًا إلى أن زعماء دول العالم من أذربيجان إلى ليبيا ومن تركمانستان إلى قطر، يتصلون بي للتهنئة ويشاركوننا فرحتنا.

ولفت الرئيس التركي، إلى أن نتائج هذه الانتخابات أكّدت أنه لا يمكن أن يوقف أحد إنجازات ومكتسبات بلدنا، مضيفًا: “قلنا دائمًا إن من يخدم الشعب لا يُهزم أبدًا”.

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