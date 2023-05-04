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لم نهاجم بوتين بل نقاتل على أراضينا

أول رد من زيلينسكي على هجوم الكرملين

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ صباحاً
أول رد من زيلينسكي على هجوم الكرملين
المواطن - فريق التحرير

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جاء  أول رد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد إعلان موسكو عن تعرض مبنى الكرملين لهجوم بالمسيرات كان يستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لم نهاجم بوتين

وقال الرئيس الأوكراني، إن بلاده لم تهاجم موسكو أو بوتين. وأضاف خلال مؤتمر صحافي بهلسنكي “نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو، نحن نقاتل على أراضينا”.

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وكانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن لا علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين، مضيفة “نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف”.

محاولة اغتيال بوتين

أتت التصريحات الأوكرانية، بعدما أعلنت روسيا، أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا القصر الرئاسي في محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين في بيان “استهدفت مسيّرتان الكرملين، وتم تعطيل الجهازين”، واصفًا العملية بأنها “عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية”.

الحطام سقط داخل الكرملين

وأكدت الرئاسة الروسية أن حُطام المسيّرتين سقط داخل الكرملين لكن لم يصب أحد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف، إن بوتين كان يعمل في مقر إقامته قرب موسكو، أمس الأربعاء، مؤكدًا أنه سيشارك في استعراض يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء الأسبوع المقبل كما هو مخطط.

حظر تحليق المسيرات

على صعيد متصل، أعلن رئيس بلدية موسكو، حظر تحليق الطائرات المسيّرة غير المصرح بها في أجواء العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين في بيان، إن تحليق المسيّرات محظور ما لم يتم الحصول على تصريح خاص من السلطات الحكومية.

يأتي ذلك فيما تستعد أوكرانيا لشنّ هجوم مضاد جديد على القوات الروسية استغرق التخطيط له شهورًا.

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