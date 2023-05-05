أول ظهور لـ بوتين بعد محاولة اغتياله 

ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في مقر الرئاسة الكرملين بعد يوم من إعلان السلطات في بلاده عن تعرض المقر لهجوم بطائرتين مسيرتين جرى إسقاطهما.

وشارك التلفزيون الرسمي الروسي فيديو لبوتين، وهو يجري نقاشًا مع وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف، وبدا وهو يتحدث مع الوزير وقد فصلتهما طاولة صغيرة الحجم، كان عليها العديد من الملفات، إذ ظهر الرئيس الروسي يناقش بعض البيانات المكتوبة.

محاولة اغتيال بوتين

قالت روسيا إن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة مزدوجة على الكرملين خلال الليل، وشجبت موسكو بشدة الهجوم ووصفته بأنه عمل إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الاتحاد الروسي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ورد تصريح محاولة الاغتيال الفاشلة من قبل الكرملين، يوم الأربعاء، ونشرته وكالات الأنباء الروسية، مضيفة أنه تم استخدام طائرتين بدون طيار في الهجوم لكن الدفاعات الروسية عطلتهما.

وسيلة الاغتيال

وجاء في بيان موسكو أن مركبتين بدون طيار كانتا تستهدفان الكرملين لكن الأجهزة توقفت عن العمل، وفي الوقت نفسه، كان قد أوضح الكرملين أن بوتين لم يصب بأذى ولم تقع أضرار مادية في مباني الكرملين، مؤكدين على أن الرئيس الروسي آمن ويواصل العمل بجدول أعماله دون تغيير.