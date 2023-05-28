أول مذيع أخبار يعمل بالذكاء الاصطناعي

أُطلق أول مذيع أخبار افتراضي لها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (أفتار) ضمن خطة التطوير لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المؤسسات الإعلامية، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) رسميًّا، اليوم الأحد.

تفاصيل العمل

وتابعت المدير العام لوكالة (كونا)، الدكتورة فاطمة السالم، أن المذيع هو أحد موظفي الوكالة ويدعى عبدالله العصيمي، وتمت الاستعانة به كمذيع افتراضي يستطيع قراءة الأخبار من خلال دمج التسجيل الصوتي والفيديو لشخص حقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأردفت السالم أن الوكالة جهزت قاعة خاصة في قطاع التحرير لإذاعة نشراتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر أول مذيع أخبار لها وكذلك لاستخدامات جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

اللغة العربية

وقالت: إن موظفي الوكالة سيقدمون محتويات الأخبار للمذيع الافتراضي الذي سيعمل مبدئيًّا باللغة العربية من دون توقف، معربة عن الأمل بأن تسهم هذه الخطوة في تحسين عملية إنتاج المواد الخبرية وتحريرها.

واختتمت أنه سبق الإعلان عن إطلاق الوكالة مساحة على منصة عالم الميتافيرس الافتراضي في خطوة رائدة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة وسرعة الخدمات الإعلامية.