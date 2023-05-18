أول مصنع روبوتات لإنتاج المواد اللاصقة بالعراق

أعلنت هيئة الاستثمار بمحافظة البصرة بأقصى الجنوب العراقي، عن افتتاح أول مصنع يعمل بالروبوتات لإنتاج المواد اللاصقة والسوائل العالية الأداء في صناعة البناء بتكلفة 12 مليون دولار في قضاء الزبير بالمحافظة.

يعتمد المصنع على الروبوتات لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الأخطاء، حيث تم استيراد المكائن من ألمانيا، بحسب ما أوضح مدير المشروع محمد الموسوي.

ويرى الخبراء أن تشجيع مثل هذه المبادرات الاستثمارية، من شأنها تحفيز قطاعات التصنيع والإنتاج المختلفة في البلاد، وهو ما سيسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وفتح الآفاق أمام تنويع الاقتصاد.

أول مصنع من نوعه

من جانبه، قال رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين سلمان في حواره لـ”سكاي نيوز” إنه تم الافتتاح التجريبي لهذا المصنع بالبصرة لإنتاج اللواصق الخاصة بمواد البناء وبالإنشاءات ومواد أخرى سائلة خاصة بها، وهو أول مصنع من نوعه في العراق من حيث التقنيات والمعدات المستخدمة، حيث الاعتماد فيه على الروبوتات وهي من الجيل الخامس كأحدث إصداراتها.

ومن المتوقع أن ينتج المصنع في المرحلة الأولى نحو 400 ألف طن بواقع أكثر من 30 منتجًا بمواصفات عالمية، بما يوفر الطلب المحلي عليها في قطاع البناء والإعمار.

وأشار سلمان إلى أنه مشروع استثماري للقطاع الخاص مؤكدًا حرصه على دعم مثل هذه المشاريع الواعدة، حيث تم منحه إجازة استثمارية بموجب قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل.