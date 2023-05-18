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منعت متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن حظر التطبيقات في ولاية مونتانا الأمريكية، لم يقف على “تيك توك” فحسب؛ إذ يبدو أنها عازمة على محاربة تطبيقات أخرى تقول إنها مرتبطة بـ”بخصوم أجانب”، مثل تطبيق “تليجرام”.

حظر تطبيق تيك توك

وبحسب وسائل الإعلام، فقد أمر حاكم ولاية مونتانا، غريغ غيانفورت، الأربعاء بحظر تطبيق “تيك توك” الذي تملكه شركة صينية في الولاية، مما يجعلها أول ولاية أمريكية تحظر التطبيق وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل حدودها.

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وغرد غيانفورتي وهو جمهوري، عبر حسابه على “تويتر”: “لحماية البيانات الشخصية والخاصة لسكان مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني، حظرت تيك توك في مونتانا”.

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التطبيق ينفي الاتهامات

لكن التطبيق ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ومع ذلك، فإن الحظر سيمتد إلى تطبيقات أخرى.

وأضاف غيانفورت في وثيقة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه يعمل على حظر تطبيقات أخرى مثل تطبيق التواصل الفوري “تليجرام” الذي يملكه روس، وتطبيق “وي شات” الذي يملكه صينيون، وتطبيق الشراء “تيميو” التابع لشركة صينية في الأجهزة الحكومية في الولاية.

وأضاف أن هذه التطبيقات مرتبطة بـ”خصوم أجانب”.

المرتبطة بالصين وروسيا

وذكر موقع “ذا فيرج” التقني أن أوامر حاكم ولاية مونتنا تظهر أنه يستهدف التطبيقات المرتبطة بالصين وروسيا.

واتهم غيانفور الحكومة الروسية باستخدام “تليجرام” لمراقبة المستخدمين والحصول على معلومات شخصية وحساسة وسرية، لكنه لم يقدم دليلًا على كلامه.

وينفي “تليجرام” مرارًا مزاعم تورطه في أعمال تجسس، وستدخل السياسة الجديدة في مونتانا حيز التنفيذ في الأول من يونيو المقبل.

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