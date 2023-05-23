إتاحة إصدار رخص المتاجر المتنقلة بالعاصمة المقدسة

أتاحت أمانة العاصمة المقدسة خدمة إصدار رخص المتاجر المتنقلة بشروط ميسرة ورسوم رمزية، وذلك بشكل فوري عبر منصة “بلدي”.

توفير بيئة مريحة

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن خدمة العربات المتنقلة تُمكن الأفراد من مزاولة أعمال البيع في منافذ البيع المتنقلة والعربات في الطرق والأماكن العامة للأنشطة الغذائية أو غير الغذائية، بهدف توفير بيئة مريحة وخدمات متكاملة وذلك بشكل فوري وشروط ميسرة.

تنظيم وضع الباعة الجائلين

وبين أن الأمانة تهدف من هذه الخدمة إلى تنظيم وضع الباعة الجائلين في الأماكن العامة والحدائق، وإتاحة الفرصة لهم من مزاولة أنشطتهم بشكل حضاري، وفي بيئة منظمة وجاذبة، وتحت رقابة بلدية ليتم الاستفادة من هذه الخدمات بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أنها ميسرة جدًا؛ بحيث يمكن لمن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمات الدخول على منصة “بلدي” والاطلاع على الاشتراطات وإصدار التصاريح اللازمة لذلك.