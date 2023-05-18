إتمام المرحلة الأولى من فصل التوأم السيامي النيجيري

أكد رئيس فريق التخدير الدكتور نزار الزغيبي، أن المرحلة الأولى من عملية فصل السيامي النيجيري قد تمت خلال 40 دقيقة فقط، موضحاً أنه قد تم تخدير كل طفلة بشكل مستقل.

وأضاف الزغيبي، في لقاء مع “برنامج اليوم” المذاع على “الإخبارية”، أنه تم تركيب أنابيب التنفس والقساطر الشريانية والوريدية من أجل تحضير الطفلتين لعملية الفصل، موضحاً أن التوأم تشتركان في الأمعاء والكبد والجهاز التناسلي.

وأوضح الزغيبي أن وضع التوأم مستقر وأن كافة المؤشرات الحيوية سليمة، لافتاً إلى أنه يجرى الآن المرحلة الثانية وهي الخاصة بالمناظير للمسالك البولية والتناسلية.