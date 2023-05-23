إجابة بالعربية لنجل كريستيانو رونالدو تثير الإعجاب

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو لنجل النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر لكرة القدم، وهو يتحدث باللغة العربية مع أحد أصدقائه.
ورد كريستيانو رونالدو جونيور، البالغ من العمر 12 عامًا، على صديق يسأل عن حاله، بالقول: الحمد لله؛ ما جعل الكثيرين يشيدون بسرعة تأقلم العائلة مع الحياة في المملكة.
وتقيم عائلة كريستيانو رونالدو في المملكة منذ تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي في 30 ديسمبر 2022، لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى عام 2025.