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بسبب نوع نادر من تشوهات الأوعية الدموية

إجراء عملية جراحية لدماغ جنين في رحم أمه لأول مرة

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
إجراء عملية جراحية لدماغ جنين في رحم أمه لأول مرة
المواطن - فريق التحرير

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لأول مرة في العالم، نجح أطباء في إجراء عملية جراحية على دماغ جنين في رحم أمه لعلاج حالة طبية نادرة، ما يفتح الباب لعلاج حالات مشابهة في المستقبل.

تشوه وريد غالينوس

واستخدم جراحون في مستشفى بوسطن للأطفال ومستشفى بريغهام في ولاية ماساتشوستس الأميركية، تقنية جراحية لعلاج تشوه يعرف باسم تشوه وريد غالينوس، يسبب قصوراً في القلب وأعراضاً تشبه السكتة الدماغية بعد الولادة، وفقا لما نقلته الحرة عن موقع ساينس ألرت.

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وباستخدام الموجات فوق الصوتية، تمكن الأطباء من علاج التشوه الذي يسبب تدفقاً للدم بسرعة كبيرة عبر جزء من الدماغ، وهي أولى حالة مماثلة يتم علاجها بهذه الطريقة.

وأفاد دارين أورباخ، أخصائي الأشعة العصبية من مستشفى بوسطن للأطفال وكلية الطب بجامعة هارفارد، بأنه بعد العملية والولادة، لم تعانِ الرضيعة من تدفق الدم كما يحدث عادة لمن يعانون من التشوه.

حالة الرضيعة

وقال أورباخ إن الرضيعة الآن في الأسبوع السادس، ولا تتناول أي أدوية، وتأكل بشكل طبيعي وتكتسب وزناً ولا تعاني من أي آثار سلبية على دماغها.

ويؤثر تشوه غالينوس على نحو 1 من كل 60000 رضيع، وهو نوع نادر من تشوهات الأوعية الدموية في الدماغ التي تتسبب في اتصال الشرايين مباشرة بالأوردة بدلا من الشعيرات الدموية، ما يجعل تدفق الدم أسرع بكثير، وفقا لموقع ساينس ألرت.

وأجرى أورباخ وزملاؤه العملية على جنين في الأسبوع الـ 34 من الحمل، واستخدموا الموجات فوق الصوتية لإرشادهم أثناء العملية، وولد الطفل بعد يومين لأن العملية تؤدي إلى تمزق الأغشية في الرحم، فيولد قبل الأوان.

ولأن الولادة كانت مبكرة، نقلت الرضيعة إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفى لعدة أسابيع، وخلال هذه الفترة استمر الأطباء في مراقبة دماغه.

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