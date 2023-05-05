Icon

ضبط مروج حشيش بالجوف وإحباط تهريب 200 كيلو قات في جازان Icon قناة رياضية تعتذر إلى النصر Icon إجلاء السكان بغواتيمالا بعد ثوران بركان وارتفاع الرماد لـ 6 كم Icon عبدالرحمن بن مساعد يطمئن محبيه بعد تماثله للشفاء: عاجز عن شكركم Icon القوات البحرية تنفذ 19 عملية إجلاء بحري من السودان إلى السعودية Icon وفاة المصور هاني الزهراني إثر سقوطه من أعلى جبال السودة Icon التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز Icon 250 ألف ريال عقوبة تقديم خدمات بريدية دون ترخيص Icon رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي المرشح المفضل لقيادة المنتخب Icon وزير الشؤون الإسلامية: بلغوا عن المتطرفين ومروجي المخدرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أطلق رماد ساخن وغاز وصخور

إجلاء السكان بغواتيمالا بعد ثوران بركان وارتفاع الرماد لـ 6 كم

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
إجلاء السكان بغواتيمالا بعد ثوران بركان وارتفاع الرماد لـ 6 كم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسبب ثوران بركان دي فويغو (بركان النار) في غواتيمالا، في إطلاق عمود من الرماد بلغ ارتفاعه ستة كيلو مترات؛ ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان في البلدات المجاورة.

رماد ساخن

وبحسب وكالة مكافحة الكوارث في غواتيمالا “كونريد”، فإن البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترًا، أطلق الرماد الساخن والغاز والصخور التي كانت تتدحرج بسرعة على طول جوانب التجمع البركاني.

قد يهمّك أيضاً
الصحة تدعو الراغبين في الحج لأخذ جميع اللقاحات الإلزامية

الصحة تدعو الراغبين في الحج لأخذ جميع اللقاحات الإلزامية

مسؤول في الهند يصف الدولار بأنه أكبر إرهاب مالي

مسؤول في الهند يصف الدولار بأنه أكبر إرهاب مالي

ووفقًا للسلطات في غواتيمالا، فإن عمليات الإجلاء الاحترازية جارية بالفعل في البلدات المجاورة. وتم تسجيل سقوط أمطار الرماد في العديد من المجتمعات.

وحل وأنقاض

وحذر المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية وعلوم المياه في البلاد من احتمال حدوث تدفقات من الوحل والأنقاض بسبب توقعات بهطول الأمطار.

وكان قد قتل نحو 200 شخص وفقد مئات آخرون في عام 2018 عندما ثار البركان، الذي يقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة غواتيمالا.

وأثر الانفجار البركاني على أكثر من 1.7 مليون شخص حيث دفنت الحمم المنصهرة المتدفقة والرماد الساخن عدة قرى في بلديات إيسكوينتلا وألوتينانغو وسان بيدرو يبوكابا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم