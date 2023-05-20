إجلاء 700 شخص وتدمير 8500 هكتار بسبب حرائق إسبانيا

دمرت حرائق مستعرة في غرب إسبانيا، أكثر من 8500 هكتار من الغابات والأحراج والمزارع، وإجلاء 700 شخص.

إجلاء أكثر من 700 شخص

ودفع الحريق، السلطات إلى إجلاء أكثر من 700 شخص من 5 بلدات؛ حرصًا على سلامتهم، وفقًا لما نقله التلفزيون الإسباني الرسمي عن مصادر في محافظة كاثيريس بإقليم إكستريمادورا.

وأكد التلفزيون الإسباني، أن أكثر من 600 رجل إطفاء و417 وسيلة برية و18 وسيلة جوية يساهمون في عملية السيطرة على الحريق بمساعدة 100 رجل إطفاء من البرتغال.

50 كم/ الساعة

وذكر أن الرياح بسرعة 50 كيلومترًا في الساعة تعقد عملية السيطرة على الحريق الذي تسبب أيضًا بقطع عدة طرقات على الرغم من أن الحرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن السماء لم تمطر في المنطقة منذ ثلاثة أشهر.

ودمرت حرائق الغابات أكثر من 58 ألف هكتار في إسبانيا منذ بداية العام الحالي وفقًا لتقديرات نظام معلومات الحرائق الأوروبي.