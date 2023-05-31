إحباط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص ممنوع بالرياض

تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم
صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (4,094,950) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مروجيها بمنطقة الرياض، وهم (6) أشخاص، (3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسيتين السودانية واليمنية، ومواطن، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
حملة مكافحة المخدرات .. رجال الأمن #بالمرصاد لمهربي ومروجي السموم.#بلغ_عنهم#الحرب_على_المخدرات
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— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 31, 2023