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تم إحالة مروجيها إلى النيابة العامة

إحباط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص ممنوع بالرياض

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
إحباط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص ممنوع بالرياض
المواطن - واس

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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (4,094,950) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مروجيها بمنطقة الرياض، وهم (6) أشخاص، (3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسيتين السودانية واليمنية، ومواطن، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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