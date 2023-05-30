إحباط ترويج حشيش و19.973 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي في الرياض

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نجحت شرطة منطقة الرياض في إحباط ترويج مادة الحشيش المخدر و19,973 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وبحسب مقطع فيديو، نشره الأمن العام عبر موقع تويتر، بين إعداد رجال الشرطة كمينًا أمنيًّا في غضون الساعة الواحدة ظهرًا، حيث تم إتمام المهمة الأمنية بنجاح، وإحباط ترويج المخدرات، والقبض على المتورطين في عمليات الترويج، والحفاظ على المجتمع من شرورهم.
وتواصل الجهات الأمنية حملتها الكبرى بالمرصاد لرصد وضبط مهربي ومروجي المخدرات بالمملكة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
🎥 | عمليات أمنية متواصلة .. شرطة منطقة الرياض تحبط ترويج مادة الحشيش المخدر و(19,973) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/yq5kPVykQa
— الأمن العام (@security_gov) May 30, 2023