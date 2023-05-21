إحباط ترويج مخدرات بالسعودية والقبض على 10 أشخاص

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 10 أشخاص، تورطوا في ترويج المواد المخدرة بالمملكة، ضمن حملة أمنية كبرى لملاحقة مروجي ومهربي المخدرات “بالمرصاد”.
وقالت المديرية في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية المصرية في منطقة الرياض؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما تم القبض على 4 مواطنين بمنطقة القصيم؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، ومادة الشبو، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأضافت: كما تم القبض على 3 مواطنين بمحافظة الطائف؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.
ولفتت أيضًا إلى القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/qDEGLfEmLV
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 21, 2023