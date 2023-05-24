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تم تسليم مهربيها لجهة الاختصاص

إحباط تهريب أطنان من المخدرات والأقراص الممنوعة في 5 مناطق

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
إحباط تهريب أطنان من المخدرات والأقراص الممنوعة في 5 مناطق
المواطن - واس

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تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في 5 مناطق من إحباط أطنان من القات المخدر والحشيش والأقراص الممنوعة من التداول.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية بمناطق نجران، وجازان، وعسير، ومكة المكرمة، والجوف) أحبطت محاولات تهريب (43.2) طناً من نبات القات المخدر، و (1.213) طناً من مادة الحشيش المخدر، و (165,157) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، و (574,492) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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