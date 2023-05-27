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جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بشرورة

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بشرورة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت مكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنفذ الوديعة في محافظة شرورة لتهريبه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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