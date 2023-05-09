وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين موعد مباراة الباطن والطائي إحباط تهريب أكثر من 106 كجم من الشبو عبر منفذي البطحاء والحديثة برنامج ريف يقدم أكثر من 50 مليون ريال دعمًا للمستفيدين بتبوك أمير تبوك يرعى حفل تدشين مبادرة أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى السوداني فيصل بن فرحان: توافق تام في الرؤى بين المملكة والجزائر وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر وظائف إدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي البطحاء والحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الشبو، عُثِر عليها مُخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذين.
فيديو | إحباط محاولتي تهريب أكثر من 106 كيلو غرامات من "الشبو" عبر منفذي البطحاء والحديثة #الإخبارية pic.twitter.com/9ce9jtYp8oقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2023
وأوضحت أنه في المحاولة الأولى قدمت إلى المملكة إحدى المركبات عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على (83.2) كيلوجراماً من الشبو، مُخبأة في قطع من “حجر رخام”، وذلك بتشبيع قطع الرخام بمادة الشبو.
وفي المحاولة الثانية أوضحت الهيئة أنه قدمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عُثر على (23.8) كيلوجراماً من الشبو، مُخبأة في الإطار الاحتياطي للشاحنة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف الإطارات.
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.