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تم القبض على مستقبليها

إحباط تهريب أكثر من 106 كجم من الشبو عبر منفذي البطحاء والحديثة

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
إحباط تهريب أكثر من 106 كجم من الشبو عبر منفذي البطحاء والحديثة
المواطن - فريق التحرير

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي البطحاء والحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الشبو، عُثِر عليها مُخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذين.

المحاولة الأولى

وأوضحت أنه في المحاولة الأولى قدمت إلى المملكة إحدى المركبات عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على (83.2) كيلوجراماً من الشبو، مُخبأة في قطع من “حجر رخام”، وذلك بتشبيع قطع الرخام بمادة الشبو.

المحاولة الثانية

وفي المحاولة الثانية أوضحت الهيئة أنه قدمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عُثر على (23.8) كيلوجراماً من الشبو، مُخبأة في الإطار الاحتياطي للشاحنة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف الإطارات.
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان.

إحكام الرقابة

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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