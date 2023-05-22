إحباط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون و77 كيلوجرام حشيش

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الوديعة والحديثة من إحباط محاولتي تهريب (293,402) حبة كبتاجون، وقرابة (77) كيلوجراماً من الحشيش، عُثر عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك الوديعة من إحباط تهريب (110,200) حبة و (76.9) كيلوجرام من الحشيش، كانت مُخبأة في خزان مستحدث في أرضية مركبة من نوع “خصوصي” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

إحباط تهريب حبوب كبتاجون

وأضافت: وفي المحاولة الثانية تمكّن جمرك الحديثة من إحباط تهريب 183,202 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

كما أوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 6 أشخاص.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك من خلال إحباط محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

تهريب إمفيتامين

أيضا، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.