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بعد معاينة طرد وارد للسعودية

إحباط تهريب أكثر من 90 كجم من البريجابالين بمطار الملك خالد

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
إحباط تهريب أكثر من 90 كجم من البريجابالين بمطار الملك خالد
المواطن - واس

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 90 كيلوجرامًا من الأدوية الخاضعة للرقابة، مادة “البريجابالين”.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على أحد الطرود الواردة إلى السعودية عبر النقل السريع، عُثر على تلك الكمية من “الأدوية الخاضعة للرقابة الطبية”.

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