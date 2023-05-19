طرح تذاكر مباراة النصر والشباب إحباط تهريب كميات من القات والحشيش بجازان وعسير موعد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز البرهان يعين العطا مساعدًا للقائد العام للقوات المسلحة لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الرياض ولي العهد يؤكد لـ زيلينسكي دعم السعودية لجهود حل أزمة أوكرانيا التحديث الجديد في تويتر يتيح إمكانية الدردشة الصوتية ضبط مقيم و3 مخالفين لترويجهم القات والأقراص المخدرة سحابة نووية تقترب من أوروبا محمد بن سلمان يعلن اعتماد إعلان جدة في ختام القمة العربية
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة عسير لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.