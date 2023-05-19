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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب كميات من القات والحشيش بجازان وعسير

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
إحباط تهريب كميات من القات والحشيش بجازان وعسير
المواطن - واس

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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة عسير لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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إحباط تهريب القات

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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