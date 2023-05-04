Icon

إحباط تهريب وترويج 300 كجم قات بجازان و125 ألف قرص مخدر بالشرقية Icon مجلس الضمان الصحي يعلن تفاصيل طلبات مركز الصلح والتسويات Icon تقرير أمريكي مخيب للآمال في ذكرى اغتيال شيرين أبو عاقلة Icon وظائف لدى شركة صدارة للكيميائيات للعمل في الجبيل Icon اشتباكات تهز السودان بعد الموافقة على هدنة 7 أيام Icon وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول Icon فيديو طريف لطفل يمسك العصا ويقلد حركات خالد الزعاق Icon ترامب يصف عدم حضور بايدن لتتويج تشارلز بـ عدم الاحترام Icon وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي Icon الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم الميثامفيتامين المخدر بجدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضبط مواطنين لترويجهما أقراصًا مخدرة بالعيدابي

إحباط تهريب وترويج 300 كجم قات بجازان و125 ألف قرص مخدر بالشرقية

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
إحباط تهريب وترويج 300 كجم قات بجازان و125 ألف قرص مخدر بالشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج مخدرات بالعيدابي

كما قبضت شرطة محافظة العيدابي بمركز الضبط الأمني بالمشاف على مواطنين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة بمركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
تيفو جماهير الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا

تيفو جماهير الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا

14 من مروجي المخدرات في قبضة المكافحة

14 من مروجي المخدرات في قبضة المكافحة

ضبط 6 مواطنين بالشرقية

وأيضا قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مواطنين بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (125,744) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(280) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رؤساء 3 دول يطيرون للسودان لبحث الأوضاع
العالم

رؤساء 3 دول يطيرون للسودان لبحث الأوضاع

العالم
شبيه القشطة والجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول
صحة وطب‎

شبيه القشطة والجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول

صحة وطب‎
فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب 9000 ريال
وظائف

فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب...

وظائف
الاتفاق يخطف فوزًا قاتلًا من الفيحاء ويصعد 3 مراكز في جدول الترتيب
الرياضة

الاتفاق يخطف فوزًا قاتلًا من الفيحاء ويصعد...

الرياضة
مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار رمضان
السعودية اليوم

مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار...

السعودية اليوم
نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا
آخر الاخبار

نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا

آخر الاخبار
الزوار ينبهرون بحرفة الخوص في حارة رمضان
السعودية اليوم

الزوار ينبهرون بحرفة الخوص في حارة رمضان

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

السوق