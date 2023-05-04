إحباط تهريب وترويج 300 كجم قات بجازان و125 ألف قرص مخدر بالشرقية مجلس الضمان الصحي يعلن تفاصيل طلبات مركز الصلح والتسويات تقرير أمريكي مخيب للآمال في ذكرى اغتيال شيرين أبو عاقلة وظائف لدى شركة صدارة للكيميائيات للعمل في الجبيل اشتباكات تهز السودان بعد الموافقة على هدنة 7 أيام وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول فيديو طريف لطفل يمسك العصا ويقلد حركات خالد الزعاق ترامب يصف عدم حضور بايدن لتتويج تشارلز بـ عدم الاحترام وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم الميثامفيتامين المخدر بجدة
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت شرطة محافظة العيدابي بمركز الضبط الأمني بالمشاف على مواطنين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة بمركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة إلى جهة الاختصاص.
وأيضا قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مواطنين بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (125,744) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(280) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.