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في ميناء جدة الإسلامي

إحباط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في ألواح خشبية

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
إحباط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في ألواح خشبية
المواطن - فريق التحرير

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (1,395,930) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن “ألواح خشبية”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في تجاويف الألواح الخشبية.

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إتمام عملية الضبط

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليه وهو شخص واحد.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

 

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