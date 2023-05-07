Icon

فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن تطورات الأزمة السورية Icon انقسام الجماهير بشأن رامون دياز Icon إحباط تهريب 2.2 كجم من الكوكايين في الرياض وجدة Icon والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته مع نجله قبل الحادث Icon تذكير من إحكام بشأن طلبات تملك العقارات Icon الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه Icon حساب المواطن يوضح موقف التابع المضاف بعد 10 إبريل Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تقدم 100 مليون دولار مساعدات للشعب السوداني Icon وزير الإعلام ينعى ناصر السكران : أسهم في خدمة الموروث وإبراز الأدب الشعبي Icon فوز صعب لـ يوفنتوس ضد أتالانتا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم القبض على مهربيها

إحباط تهريب 2.2 كجم من الكوكايين في الرياض وجدة

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
إحباط تهريب 2.2 كجم من الكوكايين في الرياض وجدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن إحباط محاولة تهريب وترويج (2.2) كيلوجرام من مادة الكوكايين في مدينة الرياض ومحافظة جدة والقبض على مهربيها ومروجيها، وهم مقيم من الجنسية النيجيرية و(3) مواطنين.

وتمثلت أدوار المتهمين الإجرامية في تهريب المقيم مادة الكوكايين في محافظة جدة وتزعم أحد المواطنين عصابة من شخصين لتنفيذ عمليات الترويج في مدينة الرياض باستخدام أساليب إجرامية منظمة، وضبط بحوزتهم الكمية المعلنة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
تكنولوجيا

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية...

تكنولوجيا
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
الرياضة

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له...

الرياضة
نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية اليوم

نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد...

السعودية اليوم
معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر
السعودية اليوم

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

السعودية اليوم
ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أخبار أمنية

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع...

أخبار أمنية
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
العالم

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

العالم
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
السعودية اليوم

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من...

السعودية اليوم
طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم
العالم

طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم

العالم