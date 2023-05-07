إحباط تهريب 2.2 كجم من الكوكايين في الرياض وجدة

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كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن إحباط محاولة تهريب وترويج (2.2) كيلوجرام من مادة الكوكايين في مدينة الرياض ومحافظة جدة والقبض على مهربيها ومروجيها، وهم مقيم من الجنسية النيجيرية و(3) مواطنين.
📹 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تكشف عن إحباط محاولة تهريب وترويج (2.2) كيلوجرام من مادة الكوكايين في مدينة الرياض ومحافظة جدة وتقبض على (4) متهمين.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/4ZSGpgLNkfقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) May 7, 2023
وتمثلت أدوار المتهمين الإجرامية في تهريب المقيم مادة الكوكايين في محافظة جدة وتزعم أحد المواطنين عصابة من شخصين لتنفيذ عمليات الترويج في مدينة الرياض باستخدام أساليب إجرامية منظمة، وضبط بحوزتهم الكمية المعلنة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.