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جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 27.5 كيلوجراماً من الحشيش المخدر بجازان

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
إحباط تهريب 27.5 كيلوجراماً من الحشيش المخدر بجازان
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تهريب (27.5) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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