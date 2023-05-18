تركي الفيصل يلفت الأنظار بحضوره المميز في مهرجان كان إحباط تهريب 340 كجم قات مخدر بجازان وضبط مهربين بجدة جامعة الدولة العربية .. سجل زاخر بالإنجازات على امتداد تاريخها مؤسس أمازون على متن أكبر يخت بالعالم قيمته نصف مليار دولار نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 يمنح غوارديولا رقمًا مميزًا إحباط تهريب 35 كيلوجراماً من الستائر المشبعة بمادة “الشبو” السعودية للخدمات الأرضية تربح 40 مليون ريال إتمام المرحلة الأولى من فصل التوأم السيامي النيجيري الإعلان رسميًا عن شعار كأس العالم 2026 أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تقدير عمرك عبر سيلفي الوجه
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (340) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
كما قبضت شرطة محافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهما اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.