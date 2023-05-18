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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 340 كجم قات مخدر بجازان وضبط مهربين بجدة

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
إحباط تهريب 340 كجم قات مخدر بجازان وضبط مهربين بجدة
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (340) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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ضبط مهربين في جدة

كما قبضت شرطة محافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهما اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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