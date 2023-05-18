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التنسيق للقبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة

إحباط تهريب 35 كيلوجراماً من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
إحباط تهريب 35 كيلوجراماً من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب 35 كيلوجراماً من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”.

القبض على مستقبلي المضبوطات

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على تلك الكمية من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”.

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وأفادت أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

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