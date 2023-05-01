إحباط تهريب 428.8 كجم من الحشيش و128 قرصًا إمفيتامين

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو يوثق عملية أمنية مشتركة لإحباط تهريب مواد مخدرة في محافظة جزيرة فرسان.

📹 | عملية أمنية مشتركة تحبط محاولة تهريب (428.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و(128) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان وتطيح بـ (6) متهمين.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/pGmeU3T1en — الأمن العام (@security_gov) May 1, 2023

وحسب ما ذكره الفيديو، أحبطت عملية أمنية مشتركة محاولة تهريب (428.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و(128) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان، حيث كانت معدة للنقل والترويج في مدينة جازان.

القبض على المتهمين

وتضافرت جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات للقبض على 6 متهمين وهم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيمين من الجنسية المصرية ومواطن لتهريب ونقلهم وتلقيهم المواد المخدرة.

كما ضبط معهم مبلغ قدره 470950 ريالًا، وهواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.