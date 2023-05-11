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عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة

إحباط تهريب 460 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية قطع غيار

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ مساءً
إحباط تهريب 460 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية قطع غيار
المواطن - فريق التحرير

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (461,164) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن “قطع غيار” محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن الإرسالية في تجاويف قطع الغيار.

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القبض على مستقبلي المخدرات

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.

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وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

حماية المجتمع والاقتصاد الوطني

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

 

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