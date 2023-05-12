إحباط تهريب 68 كجم من الأقمشة المشبعة بمادة الشبو

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب 68 كيلوجرامًا من الأقمشة المشبعة بمادة “الشبو”.
وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على تلك الكمية من الأقمشة المشبعة بمادة “الشبو”.
وأفادت أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليه وهو شخص واحد.