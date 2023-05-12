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عُثر عليها بأحد الطرود الواردة عبر النقل السرع

إحباط تهريب 68 كيلو من الأقمشة المشبعة بالشبو

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
إحباط تهريب 68 كيلو من الأقمشة المشبعة بالشبو
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب 68 كيلوجرامًا من الأقمشة المشبعة بمادة “الشبو”.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على أقمشة مشبعة بمادة “الشبو”.

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وأفادت أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليه وهو شخص واحد.

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