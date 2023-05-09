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اعتمدت على البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم سنيك

إحباط شبكة تجسس روسية سرقت وثائق حساسة من الناتو لـ 20 عامًا

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
إحباط شبكة تجسس روسية سرقت وثائق حساسة من الناتو لـ 20 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حملة تجسس إلكتروني روسية طويلة الأمد سرقت معلومات حساسة من شبكات الكمبيوتر في عشرات البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في حلف الناتو.

سرقة وثائق

ووفقًا لتقارير إعلامية، ربط الادعاء عملية التجسس بوحدة من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، واتهم القراصنة بسرقة وثائق من مئات أنظمة الكمبيوتر التابعة لحكومات أعضاء في الناتو، ولصحافي لم يتم الكشف عن هويته يعمل لدى “مؤسسة إخبارية أمريكية تقدم تقارير عن روسيا”، ولأهداف أخرى مختارة تهم الكرملين.

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وتابع مساعد المدعي العام ماثيو أولسن، رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل في بيان: “لمدة 20 عامًا، اعتمد جهاز الأمن الاتحادي على برنامج (سنيك الخبيث) للقيام بعمليات تجسس إلكتروني ضد الولايات المتحدة وحلفائنا- وهذا ينتهي اليوم”.

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البرمجيات الخبيثة

ولم يتم ذكر أهداف محددة في أوراق المحكمة، لكن المسؤولين الأمريكيين وصفوا حملة التجسس هذه بأنها “مترابطة” بعد أن نجحت في سرقة وثائق حساسة من دول الناتو واستهدفت أيضًا الوكالات الحكومية الأمريكية وغيرها في الولايات المتحدة.

واعتمدت العملية الروسية على البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم (سنيك) لإصابة أجهزة الكمبيوتر. وعمل عليها قراصنة ينتمون، بحسب وزارة العدل الأمريكية، إلى منشأة معروفة تابعة لجهاز الأمن الاتحاد الروسي في ريازان بروسيا.

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