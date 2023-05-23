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تم اتخاذ الإجراءات النظامية

إحباط عمليتي تهريب وترويج للمخدرات بجازان والشرقية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
إحباط عمليتي تهريب وترويج للمخدرات بجازان والشرقية
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج الشبو

وقبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” بإخفائها في مواقع مختلفة وتسليمها لمتعاطيها باستخدام نظام تحديد المواقع، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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