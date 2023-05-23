رجوة تغالب دموعها أثناء كلمة الملكة رانيا رئيس Real Madrid يتوعد رابطة الدوري الإسباني روسيا: هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة بيلغورود إحباط عمليتي تهريب وترويج للمخدرات بجازان والشرقية مشاهد من أمطار وبرد وجريان الأودية في باحة ربيعة بأبها المال ينفد من أمريكا والتخلف عن سداد الديون صار وشيكًا مصممة أزياء سعودية تكشف تفاصيل فستان رجوة آل سيف لقطات لجريان السيول بالطائف بعد الأمطار الغزيرة إصابة 3 أشخاص جراء حريق لحظي في مطعم بالرياض CNN تكشف خطبة جيف بيزوس ولورين سانشيز
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وقبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” بإخفائها في مواقع مختلفة وتسليمها لمتعاطيها باستخدام نظام تحديد المواقع، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.