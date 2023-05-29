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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليتي تهريب وترويج للمخدرات في الجوف وجازان

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
إحباط عمليتي تهريب وترويج للمخدرات في الجوف وجازان
المواطن - واس

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ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على مواطن بمدينة سكاكا لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدرة ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 270 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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