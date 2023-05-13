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مخبأة في مركبة يقودها مواطن

إحباط محاولة تهريب 172 كجم قات مخدر بجازان

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
إحباط محاولة تهريب 172 كجم قات مخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه (172) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن ترويج وتهريب المخدر

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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